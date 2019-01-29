Boluspor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, karşılaşma ile ilgili "Tur atladığımız için mutluyum. Daha mutlu olduğum taraf bugün 14 kişi oynattık, birçoğu Türk oyuncuydu. Daha da önemlisi 6'sı akademiden çıkanlardı. Lig, kupa veya Avrupa maçı ne maçı olursa olsun herkesin sorumluluk alması çok önemli. Aynı ciddiyetle oynamaları beni çok memnun ediyor. 3 kulvarda hedefimize gidiyoruz, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"SON DÜZLÜĞE GÜZEL HİSLERLE GİRİYORUZ"

Terim, transfer konusunda ise şu ifadeleri kullandı: "Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. Ümit var. Başkanından, yönetimine, teknik heyetine inşallah Galatasaray camiasına güzel şeyler sunacağız. Her saniyemiz dolu dolu, hepimizin. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, hepsinin müthiş bir eforu var. Biz teknik heyet zaten Florya'yı mesken tuttuk. Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor.""