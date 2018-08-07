Sezona Akhisar yenilgisiyle başlayıp Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başaramayan G.Saray’da moraller bozuldu. Oynadığı 6 hazırlık maçının 3’ünde dişine göre rakiplerle karşılaşan Cimbom, bu mücadelelerden de yenik ayrılmıştı. Oynanan futbol taraftarın hoşuna gitmezken, kupanın kazanılamaması da adeta tuzu biberi oldu. Takımının istediği gibi oynamamasından şikayet eden teknik direktör Fatih Terim ise ipleri sıkma kararı aldı. Bazı futbolcularının vurdumduymaz tavırlarından bıkan İmparator, Akhisar yenilgisinin ardından takımına sert yüzünü gösterdi.

"SİZDEN İSTEDİKLERİMİ YAPMADINIZ"



Bir an önce disiplini sağlamak isteyen deneyimli teknik adamın, “Kazanmak da var kaybetmek de... Ancak G.Saray bu şekilde oynayıp kaybedemez. İyi oynayıp kaybetsek kimse bir şey demezdi. Ucunda kupa olan bir maçı mutlaka kazanmamız gerekirdi. Sizden istediklerimi yapmadınız. Taraftarları üzmeye hakkınız yok.” sözleriyle öğrencilerine yüklendiği öğrenildi. Cuma günü Süper Lig’de ilk maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı oyuncularına telkinlerde bulunmaya devam eden Terim’in, "Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Önemli maçlar oynayacağız. Bu futbolla ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı gelmez. Bir an önce kendinize gelin” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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