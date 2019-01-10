2018-2019 sezonu ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Galatasaray'da akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada teknik direktör Fatih Terim de yer alırken, mücadeleyi teknik ekip 14-4 kazandı.

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