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Terim, Yalçın'a hiç kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 3 maç da berabere sona erdi.

Terim, Yalçın'a hiç kaybetmedi

Süper Lig’in 19. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın’da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon TT Stadyumu’ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.

Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı’nda hem de Galatasaray’da Fatih Terim’in öğrencisiydi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 15.03.2020 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Sergen Yalçın)
Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

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