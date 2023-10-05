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        Haberler Gündem 3. Sayfa Terminalde cansız bedeni bulundu

        Otobüs terminalinde ölü bulundu

        Bursa'da, şehirler arası otobüs terminali yerleşkesinde vatandaşların hareketsiz halde gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:52
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        Terminalde cansız bedeni bulundu
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        Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kent içi toplu ulaşım otobüslerinin durakları yakınında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu özel güvenlik görevlilerine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden Kemal T. (60) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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