Termometreler eksi 20'yi gördü, 'Ağlayan Kayalar' dondu
Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan ve halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılan kayalar, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu
Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak isimlendiriliyor.
Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu.
Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar, karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Karayolunu kullanan Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirttti.
Ahmet Yıldız ise "Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf, video çekiyor. Burası kendiliğinden oluşmuş.
Suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.