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Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutların anahtarları törenle hak sahiplerine teslim edildi.
AA'nın haberine göre Fırat Mahallesi Çağçağ Caddesi'ndeki törene, telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör operasyonları için bölgede yapılan çalışmalara değindi.
Daha sora Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hak sahibi Akan ailesine anahtarını verdi.
Telekonferans sırasında konuşan Yaman, terör operasyonlarına değinerek, teröre destek veren siyasetçilerin, teröriste yardım ve yataklık eden belediye başkanlarının, bölge halkını provoke eden terör örgütünün bölgedeki bazı şehirleri yaşanmaz hale getirdiğini, halkın travma yaşamasına ve şehirlerin yerle bir olmasına sebep olduğunu belirtti.
"Terörle mücadele sonucunda bölgede artık huzur hakim olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olduğunuz talimat ve desteklerle de bugün burada anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğimiz konutlar süratle bitirildi." diyen Yaman, 5 bin 51 konut, 5 cami, 3 okul, 4 taziye evi ve 490 iş yerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılarak halkın kullanımına sunulduğunu bildirdi.
Konuşmadan sonra Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından açılış kurdelesi kesildi.
AİLELER MUTLU
Yeni evlerinin anahtarını oğulları Baran Akan ile alan Abdulkerim Akan ve Bahar Akan çifti, mutlu olduklarını dile getirdi.
Nusaybin halkı olarak zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getiren Abdulkerim Akan, şöyle devam etti:
"Bu zorluklardan sonra mimari olarak çok güzel bir yapıyla karşılaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerek sosyal alanlarıyla okulu, çocuk parkı, cami ve taziye evleriyle gayet güzel bir şehir inşa edilmiş. Refah, geniş alanları olan bir şehir burası. Uzlaşma sürecinde kafamızda bir sürü soru işareti oluştu ama şu anda çok mutluyuz. Evler olması güzel bir şey ama eski komşularımız, ailemiz ve dostlarımızla aynı yerde yaşamamızın mutluluğunu başka bir şeye değişmeyiz. İlk anahtar teslimi bize yapıldı. Umarım yakın zamanda tüm komşularımıza, akrabalarımıza dağıtım yapılır."
Bahar Akan da güzel bir eve kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Hatırlamak istemediğimiz geçmişte yaşanılanlar bizleri psikolojik olarak çok yıprattı. Evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Çoğu kişi göç etmek durumunda kaldı. Şimdi tekrar geri dönüşler başladı. İlk teslim yapıldı, yapılmaya devam edilecek. İnşallah biz de tekrar eski düzenimize kavuşuruz." ifadesini kullandı.
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