AA

Terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekiplerin arama yapması- Mühimmatın saklandığı alanın kazılması- Mühimmatın ele geçirilmesi- Gözaltına alınan zanlılar- Ele geçirilen mühimmatın fotoğrafları

Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde operasyon yapıldı.Ekiplerin yaptığı aramalarda, 5 kilogram patlayıcı madde, alıcı-verici, 3 elektrikli kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 84 fişek ve hafıza kartı ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.