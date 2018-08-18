Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde üç ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda, ülkenin en büyük petrol sahasındaki ABD askerleri de hedef alındı.

Deyrizor'da AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklara göre, DEAŞ, dün gece Irak sınırındaki Deyrizor'a üç ayrı hattan saldırı düzenledi.

İlk saldırı, Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'de ABD askerlerinin konakladığı lojmanları hedef aldı. DEAŞ'lı teröristler, bomba yüklü araçla ve onlarca teröristle saldırarak lojmanlara ilerlemeye çalıştı. Bu sırada ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları müdahale etti.

DEAŞ, müdahale sırasında bomba yüklü aracı patlattı. Koalisyonun saldırısında DEAŞ teröristlerinin çoğu ile petrol sahası işçilerinden bir sivilin öldüğü, 5 sivil yaralandığı öğrenildi.

Terör örgütü diğer iki saldırıyı eş zamanlı gerçekleştirdi. El Ömer sahasındaki gaz üretim fabrikası ile Tayyene beldesine düzenlenen saldırılar sonucunda, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'lılarla çatışmalar çıktı. Bir süre sonra DEAŞ çekildi.

ABD öncülüğündeki koalisyondan henüz resmi açıklama yapılmadı.

DEAŞ, önceki gün de Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısındaki rejim güçlerine saldırmıştı. Çatışmalarda 20 rejim gücünün öldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Irak sınırındaki Deyrizor, halihazırda rejim, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ arasında hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda.

Fırat Nehri'nin batısını rejim kontrol ederken, enerji zengini doğu kesimini YPG/PKK işgal ediyor. DEAŞ, ilin Irak sınırına yakın kısmında YPG/PKK tarafından kuşatıldığı küçük bir alanda hakim.

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