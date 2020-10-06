Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta iki köye saldırdı

'Devam etmesi çok değerli'

AA

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şummari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Madan ve İslah köylerine 11 havan topuyla saldırı düzenlediklerini belirtti.

İki köye eş zamanlı düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığını ifade eden Şummari, Maden köyüne 8 ve İslah köyüne 3 havan mermisinin isabet ettiğini kaydetti.

Şummari, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak her iki köyde büyük tahribat oluşmasından dolayı köy sakinlerinin geceyi evlerinin dışında geçirdiklerini aktardı.

Bölgede operasyon başlatıldığını ifade eden Şummari, kırsal bölgelerde terör unsurlarının izlerinin sürüldüğünü anlattı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.