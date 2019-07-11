Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye "Vilayeti" hücresi ilk videosunu yayımladı. Tekrar sahneye sokulmak istenen terör örgütü ilk videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre beş dakika uzunluğundaki bu video, 11 Temmuz Perşembe günü sabaha karşı örgütün sözcüsü olarak bilinen "Nashir News" dijital platformu üzerinden yayımlandı.

ERDOĞAN'I HEDEFE KOYDULAR

Görüntülerde, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlılık yemini eden yüzü maskeli ve eli silahlı kişiler görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden sözcü, "Allah inancı tüm dünyaya hükmedene kadar" sözde mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerdeki teröristlerin Türkçeyi aksanlı konuşmaları, bu şahısların Kürt veya Arap kökenli olduğuna işaret ederken güvenlik uzmanlarının incelemelerini başlattığı belirtildi.

SÖZDE DEVLETİN SÖZDE RAPORLARI

DEAŞ lideri el Bağdadi'nin geçtiğimiz nisan ayında yayımlandığı propaganda videosu terörist milislerin Türkiye'deki faaliyetlerini genişletebileceğine işaret ediyordu. Videonun sonunda, yardımcıları, sözcüye sözde İslam devletinin sözde vilayetlerinden gelen "aylık raporlar" olduğu düşünülen birçok klasör teslim ediyordu. Klasörlerden biri de Türkiye dosyasıydı.