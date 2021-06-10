Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi 0:00 / 0:00

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör örgütü mensupları Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.

PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK mensuplarının ise evi ateşe verdiği kaydedildi.

HAVALİMANI SALDIRISINDA 3 GÖZALTI

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, aralarında PYD/PKK'nın sözde Erbil Sorumlusu Mustafa Osman Halil'in de bulunduğu üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinden konuya dair açıklama yapılmadı.

PKK DUHOK'TA PEŞMERGE'YE SALDIRMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok kentinde 5 Haziran'da bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 6 Peşmerge yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, IKBY Meclisi ve siyasi partilere bu saldırıya karşı tek ses olma çağrısında bulundu.