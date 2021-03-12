Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği Güvenpark'taki saldırının üzerinden 5 yıl geçti

AA

Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan koparmayı planladığı topraklarda "özerk bölgeler" oluşturma hedefi doğrultusunda Şırnak, Silopi, Cizre, Nusaybin, Derik, İdil, Sur ve Yüksekova'da çukur kazıp, sözde "özerk bölge" ilan etti.

Yerleşim yerlerinde kazdıkları çukur, kurdukları barikat ve tuzakladıkları patlayıcılarla saldırılar düzenleyen eli kanlı örgüt mensupları, güvenlik güçlerinin etkili müdahalesi sonucu başarılı olamayınca 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü otomobille saldırı düzenledi.

Otomobilin, PKK mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatıldığı belirlendi. PKK'lı teröristler Demir ile Ünsal'ın parçalandığı saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı. Yaralananlar arasındaki 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük şehidi oldu.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan 3 savcı görevlendirdi.

Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 kişi yer aldı.

- Failler cezasız kalmadı

İlk duruşması 19 Haziran 2017'de görülen 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.

Buna göre, sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işledikleri sabit olan Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezası aldı.

"Silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek" suçunu işlediği tespit edilen Suphi Akbaş 8 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3'er yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Batar, Gülsevim Kalay, Hamza Yılmaz, Rıdvan Tekin ve Seydi Ayçil ise bütün suçlamalardan beraat eden isimler oldu.

Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrıldı.

- İkinci dava açılmıştı

Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açıldı.

İlk duruşması 25 Şubat 2020'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci davada hüküm 11 Kasım 2020'de açıklandı.

Davanın sanıkları Ferit Ak ile Salih Şahin "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, isnat edilen suçlar bakımından üst sınırdan cezalandırdığı sanıklara takdiri indirim uygulamadı.