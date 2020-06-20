Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamı unutulmuyor

AA

PKK'lı teröristler, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi hunharca katletti.

Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı ise aradan geçen uzun süreye rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, katliamın 33. yılında mezarlığı ziyaret ederek şehitlerin mezarına gül bıraktı, dua etti.

- "3 koldan köye saldırdılar"

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi ve yengesiyle yeğenlerini kaybeden emekli köy korucusu Şeyhmus Yavuz (80) AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Haziran 1987 akşamı teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını söyledi.

O dönem kendisinin de korucu olduğunu ve mevzide teröristlerle çatıştığını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Ben nöbetteydim, mermi bitinceye kadar çatıştık. Mermilerimiz bitince köye girmeye başladılar. Eşim, çocuklarım, 2 kardeşim, eşleri ve çocukları şehit oldu. Baldızın oğlu 2 yaşındaydı, o gün Mardin'den gelmişlerdi. Onları da katlettiler. Üzerinden 33 yıl geçti, unutamıyorum. Bir tokat yersin ölünceye kadar o tokadı unutmasın. Bu acı hiç unutulur mu?"

- "Her şeyi yakıp yıktılar"

Hatice Turan Kandemir de 33 yıl önce teröristlerin kadın, çocuk demeden herkesi haince şehit ettiğini söyledi.

Terör örgütünün bölgede derin izler ve acılar bıraktığını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"O gün öyle bir katliam yapıldı ki her şeyi yakıp yıktılar. Bu da PKK terör örgütünün gerçek yüzünü 33 sene önce bile gösteriyor. Şimdi de ne olduklarının ispatıdır. Burada bir amcamız 17 yakınını kaybetti. Kendimizi onun yerine koyduğumuzda bunun telafisi olmadığını görüyoruz. Savaşta bile kadınlara, çocuklara hiçbir şekilde dokunulmuyor. Bu yaptıkları katliamlarla bunu defalarca bütün dünyaya ispat ettiler. Bunlar insan değil cani."