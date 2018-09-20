Alınan bilgiye göre, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Hollanda'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin (51) kentten ayrılarak Almanya'ya gideceği belirlendi.

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda'da terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda A.P. gözaltına alındı.

A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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