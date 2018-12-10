Muş'un Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 17 Kasım-7 Aralık tarihlerinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt, Korkut, Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık yapma suçlarından 17 kişi yakalanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarları bildirmelerinin emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.

HATAY'DA EL KAİDE OPERASYONU

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde tespit edilen evlerine özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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