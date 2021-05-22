AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

SU TANKERİNİN İÇİNDE UYUŞTURUCU

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Altınözü'ndeki bir şahsın uyuşturucu taşıyacağına ilişkin istihbaratı üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Ekiplerin, tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."