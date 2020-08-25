Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi. Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı. Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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