Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan Tunç ve Yiğit T. isimli 4 şahıs gözaltına alınmıştı. DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan Tunç ve Yiğit T., jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yiğit T., isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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