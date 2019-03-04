- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Diyarbakır'da, 21 Ocak 2017 tarihinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci A.K., telefonunda yüksek sesle terör örgütü PKK'yı öven marş çaldı. Kapatması yönünde kendisine uyarıda bulunan K.K'nin üzerine yürüyen A.K., attığı yumrukla arkadaşının yaralanmasına neden oldu. K.K'nin şikâyeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.K. hakkında soruşturma başlatıldı.
MAĞDUR VE SANIK UZLAŞMADI
AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında tutuksuz A.K. hakkında, "basit yaralama" suçundan hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında sanık hakkındaki dava dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların uzlaşmaması üzerine hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.
ÖNCE 8 AY HAPİSE HÜKMEDİLDİ
Mahkemedeki savunmasında sanık A.K, kendisini korumak için yumruk attığını iddia ederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile verilecek cezasının ertelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme, sanık A.K.'nin arkadaşı K.K'ye yönelik gerçekleştirdiği "basit yaralama" suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme cezayı 6 ay 20 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
"AĞIR TAHRİKLE OLAYI BAŞLATTI"
Mahkeme heyeti, sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın devlete ait öğrenci yurdunda terör örgütü PKK'nın sözde marşını çalarak basit yaralamaya konu eylemi ağır tahrik ile kendisinin başlattığı belirtildi.
'İSTİKLAL MARŞI'NI VE 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE'Yİ YAZACAK
Mağdurun kendisini uygun dille uyardığı kanaatine varıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi: "Sanığın mağdurun üzerine yürüyerek yüzüne yumrukla vurması, yaşanan yaralama olayının kız öğrenci yurdunda gerçekleşmesi, yaralamaya sebep olan eylemin vehameti ve ölümcül bölgelerden biri olan kafatasına yumruk atması sebebiyle mahkumiyeti kararlaştırıldı. Denetim süresinin ilk ayında kendi el yazısıyla, okunabilir biçimde Mehmet Akif Ersoy'un 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini yazmasına, bu şiirler ile yazıldığı dönem hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek mahkemeye ulaştırmasına karar verilmiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.