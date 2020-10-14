Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 tutuklama - MALATYA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucu meclis işlevini yürüten Demokratik Toplum Kongresi içerisinde kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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