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İran İslam Cumhuriyeti’nin Parlamentosu İslamî Şûra Meclisi'nde, Mahabad ilinin milletvekili Celal Mahmudzade yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına tepki göstererek, Türkiye'nin, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerini değil sivilleri hedef aldığını iddia etti.
ÜLKENİN BASININDA YAYINLANDI
İHA'da yer alan habere göre İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti’nin Mahabad şehrinin Kürt asıllı milletvekili Celal Mahmudzade yaptığı konuşmada Türkiye’de, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın gözaltı kararıyla ilgili de sert ifadeler kullandı. İran’ın Milli Radyosu ve TV internet üzerinden canlı yayını yapılan bu konuşma, İran’ın en etkili dini kuruluşu Kum İlmiye Havzası’na yakınlığıyla bilinen Rasa Haber Ajansı'nda da yer aldı.
BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ PROTESTO EDENLERE GÖZALTI
Terör örgütü PKK'nın, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı'nda darbe aldığı dönemde, Urmiye, Goşaçay (Miyanduab),Tebriz ve Erdebil gibi şehirlerde yerel Türk halkı teröre karşı sivil yürüyüşler düzenleyip TSK'nın operasyonlarına destek vermişti. İran güvenlik güçleri Urmiye şehrinde çok sayıda protestocuyu gözaltına alarak ismi bilinen en az iki kişiyi “İran İslam Devrimi karşıtı propaganda” suçuyla mahkemeye sevk etmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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