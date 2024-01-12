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        Haberler Gündem "Terör örgütü sempatizanlarının paylaşımlarına itibar etmeyiniz"

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Terör örgütü sempatizanlarının paylaşımlarına itibar etmeyiniz

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu. Açıklamada "Terör örgütü sempatizanlarının paylaşımlarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da manipülatif paylaşımlara dikkat çekerek " saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 23:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:25
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        Şehit haberleriyle ilgili kritik uyarı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.

        MSB acı haberi duyurdu: 5 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 5 şehit Haberi Görüntüle

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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        BAKAN YERLİKAYA: BU ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da manipülatif paylaşımlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" Terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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