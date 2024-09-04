Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor" ifadelerine yer verildi

Habertürk Giriş: 04.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL