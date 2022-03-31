Terör örgütünde çözülme sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Terör örgütünde çözülme sürüyor: İkna yoluyla 2 örgüt mensubu teslim oldu - En Son Haberler
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna yoluyla teslim oldular

Terör örgütü PKK'da yaprak dökümü sürüyor. İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi

Terör örgütünde çözülme sürüyor: İkna yoluyla 2 örgüt mensubu teslim oldu - En Son Haberler
Terör örgütünde çözülme sürüyor
0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

#video#759792

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kaldı!
GÜNDEM Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kaldı!
Son dakika: Kaşıkçı cinayeti davasında önemli gelişme
GÜNDEM Kaşıkçı cinayeti davasında önemli gelişme
Son dakika: Thodex iddianamesi tamamlandı
GÜNDEM Thodex iddianamesi tamamlandı
Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar kimler?
GÜNDEM Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar kimler?
Şırnak İmsakiye 2022: Diyanet Şırnak İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM Şırnak İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
GÜNDEM Kahreden olay! İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü ...
Trabzon İmsakiye 2022: Diyanet Trabzon İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM Trabzon İmsakiye 2022
Şanlıurfa İmsakiye 2022: Diyanet Şanlıurfa İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM Şanlıurfa İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Son dakika: Trabzon'da facia kıl payı atlatıldı!
GÜNDEM Trabzon'da facia kıl payı atlatıldı!
Tokat İmsakiye 2022: Diyanet Tokat İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM Tokat İmsakiye 2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.