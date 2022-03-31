Terör örgütünde çözülme sürüyor: İkna yoluyla 2 örgüt mensubu teslim oldu - En Son Haberler

Terör örgütünde çözülme sürüyor 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

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