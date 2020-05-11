Terör örgütüne yönelik operasyon - HAKKARİ

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla 7 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi, sığınak, depo ile barınma alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespit edilmesine yönelik ve terör örgütüne yardım, yataklık edenlerin yakalanması için "Kavaklı-3 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsal alanında mağara tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mağarada 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce Çimenli köyü kırsal alanında yapılan çalışmalarda 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında 57 av tüfeği ele geçirilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."