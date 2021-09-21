Terör örgütünün cezaevi yapılanmasına operasyon 0:00 / 0:00

AA

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü örgüt mensuplarına teslim edilmek istenen, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanların ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Terör örgütünün cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana'da 8, Siirt'te 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltın aldı.

Ekipler, baskın yapılan evlerin yanı sıra söz konusu kişilerin örgütsel faaliyetleri için paravan olarak kullandıkları değerlendirilen Adana merkezli AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ile Mersin merkezli ÇUTHAY-DER'de (Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği) arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.