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"Terörden Arananlar Listesi"nden 68 terörist eksildi

Güvenlik güçleri, 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik yurt içi ve dışında düzenlediği operasyonlarda listenin kırmızı kategorisindeki 12, mavi kategorisindeki 4, yeşil kategorisindeki 5, turuncu kategorisindeki 7, gri kategorisindeki 33 ve beyaz kategorisindeki 7 teröristi etkisiz hale getirdi

09.09.2018 - 13:48 | Güncelleme: AA

Güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 Ocak-8 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 12, mavi kategorisinde 4, yeşil kategorisinde 5, turuncu kategorisinde 7, gri kategorisinde 33 ve beyaz kategorisinde 7 olmak üzere 68 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütünün üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Teröristleri amansız takibe alan güvenlik güçleri, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE

Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oluyor. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürüyor.

Operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi ve kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri amansız takibe aldı.

Güvenlik güçleri, 1 Ocak- 8 Eylül tarihlerinde terör örgütüne son yılların en ağır darbesini indirdi.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 12, mavi kategorisinde 4, yeşil kategorisinde 5, turuncu kategorisinde 7, gri kategorisinde 33 ve beyaz kategorisinde 7 olmak üzere terör örgütünün 68 sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi.

20 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüten güvenlik güçleri, birçok terör eyleminde yer alan teröristleri de etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmadı.

Irak'ın kuzeyinde 1998 yılında operasyon esnasında jandarmaya ait "Sikorsky" helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olan ve "kırmızı" kategoride aranan "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar, Bitlis'te 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda öldürüldü.

20 yıl sonra etkisiz hale getirilen Açar'ın üstünden çıkan, 1998'de tedavülde olan (500.000) liranın üzerinde "Herko'da düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır. 11-27-1998" şeklinde not alındığı ve olayın "hatırası" olarak saklandığı belirlendi.

30 Temmuz'da öldürülen terörist "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner'in, Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 2016'da eş zamanlı düzenlenen, bir askerin şehit olduğu terör eylemini planladığı, 2005'te Çetenli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesine neden olduğu ve 2011'de Iğdır Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının talimatını verdiği tespit edildi.

YURT DIŞINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLK TERÖRİST

15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki ilk terörist oldu.

1992-1996 yıllarında Avrupa'da faaliyet yürüten terörist Özden, 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklandı. 1998'de tahliye edilen ve sözde KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirilmişti.

Kırmızı kategoride aranan teröristlerden, 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanmasındaki sözde "Dersim" saha sorumlusu, "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban da 11 Ağustos'ta Tunceli'deki operasyonda öldürüldü. Çoban, sözde KCK Yürütme Konseyi üyeleri arasında bulunuyordu.

Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban'ın, Tunceli'de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat'ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner'in 2016'da kent merkezindeki Çaldağ Karakol Komutanlığı önünde bir astsubayın şehit edilmesi, 2016'da Güce İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına roketli saldırı, 9 Temmuz 2018'de Güce ilçesi kırsalında bir uzman çavuşun şehit edilmesi olaylarının faili olduğu saptandı.

EREN BÜLBÜL'ÜN KANI YERDE KALMADI

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ağustos 2017'de çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride yer alan ve Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen "Şahin Zaza" kod adlı Ahmet Dorak'ın, biri güvenlik korucusu, 4'ü asker 5 güvenlik personelinin şehit düştüğü saldırıların faili olduğu belirlendi.

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