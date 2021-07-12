Terörden arındırılan Cudi Dağı ceylanlara yuva oldu

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bölgede biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık bir yıl önce güvenliğin tesis edildiği Cudi Dağı eteklerindeki Üçağaç ve Gavita mezrasına "gazella subgutturosa" türü 50 ceylan bırakıldı.

Bölgedeki ceylanların sayısı yavrulama sonucu 11 ayda 65'e ulaştı.

Ekiplerin fotoğraf makinesi, drone, dürbün ve foto kapanla takip ettiği sürüye, eylül ayında Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundan getirilecek 40 ceylan daha eklenecek

- "65 ceylan sahada özgürce dolaşıyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, 3 yıl önce yaptıkları araştırmada bu bölgede 50 yıl önce ceylanların yaşadığını tespit ettiklerini belirterek, bu kapsamda geçen sene eylül ayında 50 ceylanı Cudi Dağı eteklerindeki 6 bin hektarlık alanda doğaya bıraktıklarını söyledi.

Kalay, her hafta periyodik zamanlarda ceylanların kontrollerini sağladıklarını ifade etti.

23'ü dişi 50 ceylanın bölgeye adapte olduğunu dile getiren Kalay, uyguladıkları projenin başarıya ulaşmasının memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti.

Kalay, "Ceylanlara, yakın köylerdeki vatandaşların yaklaşımı da çok önemli. Onların olayı sahiplendiğini görmek bizi sevindiriyor. Mayıs ayı onların doğum sezonu. 15 yeni ceylan yavrusunun sürüye katıldığını gözlemledik. Toplamda 65 ceylan sahada özgürce dolaşıyor." dedi.

- Bölgede ceylan sayısı artırılacak

Bölgenin biyolojik çeşitliliğe elverişli olması nedeniyle yeni ceylanları alana yerleştirme hedeflerinin olduğuna işaret eden Kalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 40 ceylanı daha söz konusu bölgeye yerleştirme konusunda onay aldıklarını bildirdi.

Eylül ayında Şanlıurfa'dan getirilecek 40 ceylanı daha bu alana yerleştirmeyi planladıklarını anlatan Kalay, "Ceylanların buraya adapte olmaları ve yakın köylerdeki vatandaşların onlara sahip çıkmasının ilimizin zengin biyolojik çeşitlerine artı bir değer kattığını görüyoruz. Bu da bizim için memnun edici bir durum." diye konuştu.

Kalay, yaz mevsiminde su eksikliğini öngörerek söz konusu sahaya "Yaban Hayatına Su Tedariki Projesi" ile su kanalları oluşturup, su getirmek için çalışmaların başladığını belirtti.

- "Köy olarak ceylanları korumaya çalışıyoruz"

Gavita mezrası sakinlerinden Bişar Mungan, bölgede ceylan yetiştirilmesi konusunda uygulanan projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anne ve yavru ceylanları bir arada görünce mutluluklarının katlandığını anlatan Mungan, "Köy olarak ceylanları korumaya çalışıyoruz. Onları yavrularıyla özgürce dolaştıklarını görünce çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylanların bulunduğu sahaya su kanalı yapıldığını, bölgede yaşayan vatandaşlar olarak bu çalışmalara destek verdiklerini aktaran Mungan, vatandaşların ceylanlara sahip çıkması gerektiğini kaydetti.