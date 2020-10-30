Terörden kurtulan Şırnaklı gençlere piyano, gitar ve şan eğitimi veriliyor

AA

Kültürel faaliyetlerin yıllarca terörün gölgesinde kaldığı Silopi'de tesis edilen huzurla sosyal yaşam yeniden canlandı.

Devlet eliyle yürütülen çalışmalarla büyük dönüşümün yaşandığı ilçede kurulan Silopi Gençlik Merkezinden müzik sesleri yankılanıyor.

Merkezde kurulan müzik atölyesinde gençlere ve çocuklara bağlama, gitar, piyano ve şan eğitimi veriliyor.

Eğitime katılanlar kendilerine sağlanan bu imkan sayesinde hem yeteneklerini keşfediyor hem sosyalleşiyor hem de hedefledikleri mesleklere emin adımlarla ilerliyor.

- "Sihirli parmakları, güzel sesleri keşfediyoruz"

Merkezde görev yapan müzik öğretmenlerinden Gülben Topaloğlu, AA muhabirine, piyano, şan, bağlama ve gitar kurslarında gençlere eğitim verdiklerini söyledi.

Yaş sınırı olmadan kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Topaloğlu, "Özellikle gençler olmak üzere bu işe gönül vermiş, kendini geliştirmek isteyen herkese imkan sağlıyoruz. Yoğun ilginin olduğu merkezimizde sihirli parmakları, güzel sesleri keşfediyoruz. Gençlerimize yeteneği varsa ilerleyebilme imkanı veriyoruz. Güzel sanatlar fakültelerine, konservatuvara, müzik öğretmenliği bölümlerine öğrenci gönderiyoruz." diye konuştu.

Topaloğlu, gençlerin bu eğitimler sayesinde meslek sahibi olduğunu dile getirerek, "Gençlerimizin önünü açmak istiyoruz. Hiç kimse kendisini kapatmasın, herkes kendisini müziğe versin. Bizler bunun için buradayız." dedi.

- "Merkez gençlerin yolunu açtı"

Rojhat Tanrıkulu ise gitar dersi verdiğini, müzik öğretmeni açığını kapatmak için bir yılda 10 öğrenci yetiştirdiklerini belirtti.

"Merkez gençlerin yolunu açtı, birçok gence ışık oldu." diyen Tanrıkulu, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine ve müzik öğretmenliği bölümlerine öğrenci gönderdiklerini aktardı.

Tanrıkulu, eğitimlerin başarıyla sürdüğüne işaret ederek, "Burada gençlerin önünü açıyoruz. Gençleri müzik öğretmenliğine yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhur Sak da bağlama eğitmeni olduğunu aktararak, müzik eğitiminin yanı sıra merkezin gençlerin kişisel gelişimine de katkı sunduğunu kaydetti.

- "Konservatuvara hazırlanıyorum"

Müzik atölyesinde gitar eğitimi alan Ümit Özdemir, merkezin imkanlarının çok güzel olduğunu vurguladı.

"Konservatuvara hazırlanıyorum." diyen Özdemir, kursa yeni başladığını ve çok memnun olduğunu anlattı.

Piyano dersi alan 10 yaşındaki Dicle Çelik, piyanoyu çok sevdiğini, haftada iki gün kursa katıldığını belirterek, "Piyano hocası olmak istiyorum. Herkese bu kursları tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Vahit Bağı da gitar eğitimi aldığını, müziği çok sevdiğini söyledi. 5 yıl önce gitar aldığını ancak kursa gitme imkanı bulamadığını kaydeden Bağı, "Yeni başladım. İnşallah güzel şeyler öğreniriz. Gitar çalmayı çok seviyorum." dedi.