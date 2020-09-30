Terörden temizlenen Cudi'ye 50 ceylan bırakıldı

DHA

Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 50 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Ziristin köyünde yapılan törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, Cudi Dağı'na bırakılan ceylanların bölge halkı tarafından besleneceğini ifade ederek, bu sayede doğada çoğalmalarının sağlanacağını söyledi. Vali Pehlivan, "23'ü dişi 37'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı Cudi Dağı'nın eteklerine bırakacağız.

Hayvanlar dünyamızın, doğamızın süsü, rengidir. Onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak, uygun yaşam alanları sağlamak hepimizin görevidir. Bu hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Buradaki köylülerimize teslim ediyoruz, bu hayvanları.

Cudi, tarihsel geçmişi, kültürümüz, inançlarımız açısından, insanlık tarihi açısından taşıdığı değerler ile birlikte yaşam çeşitliliği açısından da tam bir zenginlik kaynağıdır. Orada endemik türlerden diğer canlı türlerine kadar müthiş bir çeşitlilik var. O yüzdendir ki biz aslında Cudi'nin inşallah milli park olarak ilan edilmesini de Şırnak olarak arzu ediyoruz" dedi.

Daha sonra Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanlar, dağda gözden kayboldu.