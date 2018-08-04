İçişleri Bakanlığı, 8 yıl önce Taksim Meydanı’nda kendini patlatan canlı bombanın ailesine 182 bin liralık tazminat davası açtı.



Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre, İstanbul Taksim Meydanı'nda, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin bekleme noktasına 31 Ekim 2010 günü canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15'i polis, 32 kişinin yaralanırken canlı bomba Vedat Acar öldü. Kanlı saldırıda yaralanan 30 yaşındaki Yeter Ünsal İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde iki yıl önce İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 350 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek Ünsal'a 182 bin 727 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Tazminat, İçişleri Bakanlığı tarafından Ünsal'a ödendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı canlı bomba Vedat Acar'ın ailesine 182 bin liralık tazminat davası açtı. Bakanlık avukatı dilekçesinde Yeter Ünsal'a 182 bin 727 lira tazminat ödendiğini anlatarak canlı bomba Vedat Acar'ın olayda öldüğünü, geriye mirasçıları olarak babası ve annesinin kaldığını belirtti. Dilekçede "Doğan Hazine zararının rücuen tahsili için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur" denildi.

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