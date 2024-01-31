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        Haberler Gündem İstanbul Teröristler 'kasap' çıktı! - Güncel haberler

        Teröristler 'kasap' çıktı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Show Haber, Santa Maria Kilisesi'ne saldıran kişilerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:21
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        Teröristler 'kasap' çıktı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Show Haber, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldıran kişilerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

        Dikkat çekmemek için suşi dükkanında garsonluk yapan DEAŞ terör örgütü mensuplarının oradan ayrıldıktan sonra kasap dükkanında işe başladıkları öğrenildi.

        Polis ekipleri, kasabı da gözaltına aldı.

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