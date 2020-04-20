Teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi - SİİRT

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.
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