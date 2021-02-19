Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler, Çukurca'daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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