Teröristlerin katlettiği torunu Bedirhan bebek ve kızının acısını her gün yaşıyor - SİVAS

Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Nurcan ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarını sık sık ziyaret ediyor.Torunu ve kızı için dua eden Demir, onların fotoğraflarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.Şarkışla'nın Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Suudiye Demir, AA muhabirine, kızı ve torununun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.Evinin bir köşesini şehit kızı ve torununun fotoğraflarıyla süslediğini anlatan Demir, her gün bu fotoğrafları sildiğini ve onlara sarılarak acısını hafifletmeye çalıştığını belirtti.Aradan geçen 2 senede hiçbir şeyin unutulmadığını dile getiren Demir, tek tesellisinin ise kızını ve torununu şehit eden teröristlerden bazılarının etkisiz hale getirilmesi, bazılarının ise yakalanması olduğunu ifade etti.Demir, "Teröristlerin biri yakalandı, ikisi öldü. Yine benim acım dinmiyor, yavrumun yanına her gün gidiyorum." dedi.- Özlemini fotoğraflarla gideriyorKızı ve torununun yokluğuna alışamadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:"Kuzumun resimlerine bakıp duruyorum. İki sene oldu ama bana zaman geçmiyor. Evimin her yerinde, mutfağıma, yatak odama varıncaya kadar her yerinde resimleri var. Sabah kalkıyorum, 'Yavrum ben kalktım, sen yoksun.' diyorum. Pencereden bakıyorum, acaba yavrumun kapısı açıldı mı, acaba ziyaretine gelen oldu mu diye. Günlerim öyle geçiyor."- "Vatan sağ olsun dedik ve her zaman da bunu diyoruz"Kayseri'de yaşayan dede Mustafa Karakaya da torununun ve kızı gibi sevdiği gelininin yokluğuna aradan geçen 2 yıla rağmen alışamadıklarını söyledi.Vatan için 2 şehit verdiklerini anlatan Karakaya, "Bedirhan daha yaşına değmemişken, Nurcan henüz 25 yaşında gencecikken biz bunların ateşiyle yandık. 'Vatan sağ olsun.' dedik ve her zaman da bunu diyoruz. 2 yıl çok zor geçti." dedi.Acılarını dindirmek için sık sık Şarkışla'daki şehitliğe gittiklerini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:"Eve gelen herkes muhakkak Bedirhan'ın duvardaki fotoğrafını öper. Çok acı bir şey. İki oğlum var, iki torunum daha olsun, vatan için onlar da şehit olsun isterim. Şehitlik herkese nasip olmaz ama 10 aylık çocuğa nasip oldu. Düşmanlar boşa seviniyor. Mehmetçik her yerde onların kellelerini koparıyor. Her 15 günde bir şehitliğe gidiyoruz. Mezara giderken bile fotoğraflarını götürüyoruz. Fotoğrafları devamlı elimizde gezer. Şehitliğe gidip duamızı edince onları gerçekten görmüş gibi oluyoruz. Bedirhan'ın ve Nurcan'ın yaş gününde, evlilik yıl dönümlerinde, ölüm yıl dönümlerinde hep gidiyoruz. Fotoğraflarına, videolarına bakıp kendimizi avutuyoruz."Karakaya, "Bu zaman içinde bizi sevindiren haberler de aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız 'Faillerini yakalayacağız.' diye söz vermişlerdi ve yakaladılar. Bundan 1 ay önce de bir leş daha serdiler. O askerlerimizin hepsini alnından öpüyorum. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Bundan zor acı yokmuş. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.