Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Erzurum Havalimanından görüntüler- Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması

Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak- Doğu Anadolu Bölglesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınakların havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı- Vali Okay Memiş:- "Erzurum'da da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir İHA ve SİHA merkezi kuruluyor. Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın bir süre içerisinde de sonlandırılacak. Böylece kendi bölgemizde rahat edeceğiz. Sadece Erzurum'a değil bölgeye de hitap eden bir hizmet tesis edilmiş olacak"- "Erzurum'un belli bölgelerinde sayıları bizce malum olan çok az sayıda terör örgütü mensubu yapılan ısrarlı operasyonlar sayesinde tamamıyla etkisiz hale getirildi. Bugün kendi mülki hudutlarımız içerisinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır" Erzurum'da, terörle mücadelede hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren, hava araçlarıyla jandarma ve polisin yürüttüğü operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük destekçilerinden insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) iniş ve kalkış yapacağı merkez kuruluyor.Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.Türk güvenlik güçlerince 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.Doğu Anadolu Bölglesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hale getirilmesi planlanıyor.- "Hudutlarımız içerisinde bir tane daha terörist bulunmamaktadır"Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin devlet olarak asli görevleri olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve güvenlik güçleriyle terörle mücadeleyi sürdürdüklerini anlatan Memiş, "Erzurum'un belli bölgelerinde sayıları bizce malum olan çok az sayıda terör örgütü mensupları yapılan ısrarlı operasyonlar sayesinde tamamıyla etkisiz hale getirildi. Bugün kendi mülki hudutlarımız içerisinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır." dedi.Memiş, terörle mücadelenin rehavete gelen bir iş olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Jandarma ve polisimiz 24 saat görevinin başındalar. Muhtemel bir olaya karşı sürekli ayaktayız. Dolayısıyla ben neredeyse her ay o bölgelerdeyim ve o bölgeyi ihmal etmiyorum. Terörle mücadele sadece polisin, jandarmanın ve askerin yapacağı iş değildir. Bütün sivil unsurlarımızla, eksiklerimiz neyse o eksiklikleri gidererek hareket etmek bilincindeyiz. Vatandaşımızın çok desteğini alıyoruz. Bu devlet Kürt, Alevi ve bütün vatandaşının yanındadır, herkese eşit mesafedeyiz. Biz bunu özellikle devlet adına bu yaklaşımı çok önemsiyor ve benimsiyoruz, onları kucaklıyoruz."- "Sadece Erzurum'a değil bölgeye hizmet verecek"Asıl sorunlarının bölücü unsurlarla ve hainlerle olduğuna işaret eden Memiş, işinde gücünde olan insanlarla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi.Terörle mücadeleyi ne pahasına olursa olsun devam ettireceklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:"Erzurum'da da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir İHA ve SİHA merkezi kuruluyor. Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın bir süre içerisinde de sonlandırılacak. Böylece kendi bölgemizde rahat edeceğiz. Sadece Erzurum'a değil bölgeye de hitap eden bir hizmet tesis edilmiş olacak. Biliyorsunuz dünyada İHA ve SİHA'yı en iyi kullanan ilk 3 ülkeden birisiyiz. Biz bunu Amerika'dan sonra en iyi kullanan belki de ikinci ülkeyiz. Bu ülkenin güneyinde Suriye ve Irak topraklarında emperyalist güçler tarafından oluşturulmak istenen sözde devletçiklere yüce Türk milleti ve büyük Türk Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asla müsaade etmeyecek. Bu oldu bittiye katiyen müsaade etmeyeceğiz. İşte onun için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı Harekatı çok önemli. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onların kanları asla yerde kalmayacak. Bu operasyonlar o kadar çok önemli ki 50-100 yıl sonra bunların değeri daha çok anlaşılacak."Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Memiş, "Etrafta zehirli bir yılan var. Siz ona müdahale etmezseniz o yılan gelip bir gün sizi sokacak. Biz buna müsaade edemeyiz. Gözümüzü kapatmamızı mı, kafamızı kuma gömmemizi mi istiyorlar. Bu devlet büyük bir devlettir. Buna katiyen müsaade etmeyecek ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceklerdir." diye konuştu.