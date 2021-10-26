Teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi 0:00 / 0:00

DHA

Ardahan Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de; 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi desteğiyle 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirdi.

'Ara, bul, yok et' prensibiyle düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi. Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de olay yerinde imha edildi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara 'ara-bul-yok et' prensibiyle aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.