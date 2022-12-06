Teröristlerin sözde EYP eğitim kampı imha edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de sürdürülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu' kapsamında; Ovacık ilçesi kırsalında 14 sığınak tespit edilirken, merkez kırsalı Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.