AA

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kanun teklifinin, terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı sürelerinin getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulamasının, 3 yıl daha uzatılmasını öngören maddesi, AK Parti'nin değişiklik önergesiyle revize edildi.

Müzakerelerin ardından kabul edilen önergeye göre, söz konusu uygulama süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl yerine 1 yıl daha uzatılacak.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, düzenlemenin, işkenceye ve kötü muameleye ortam hazırlamak için getirildiğini iddia etti.

Kanun teklifinin, sendikacılara karşı gözaltı sürelerini uzatmayı amaçladığını savunan Koç, "Bir tweet atan öğrenci gözaltına alınıyor, günlerce gözaltında tutuluyor. Her gün HDP'nin yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik gözaltılar yaşanıyor ve bu kanuna dayanılarak günlerce gözaltında tutuluyor. OHAL rejimi bitti, Anayasa'ya aykırı bir biçimde OHAL'in devamı sağlanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Düzenlemeyle, iktidarın, "OHAL şartlarını Meclis denetimi olmadan 1 yıl daha sürdürmek istiyorum. İnsanları, istediğim şekilde gözaltına alabilirim, kamudan ihraç edebilirim, kimseye hesap vermem." dediğini savunan Erel, "Bu maddeyle anayasal özgürlüklerin pervasızca kısıtlanması, OHAL rejimine ait bazı uygulamaların devam ettirilmesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörle etkin mücadele kapsamında, anayasal çerçevede, Meclis iradesiyle ortaya koyulan yasal düzenleme söz konusudur. 31 Temmuz 2021'de sona erecek sürenin, yine Meclis iradesiyle 1 yıl daha uzatılması talep edilmiştir." dedi.

Vatandaşlar için OHAL'in söz konusu olmadığını belirten Akbaşoğlu, "Ancak terörle, terör örgütleriyle doğrudan irtibatlı olanların korkması gereken bir düzenleme söz konusudur. Bunun dışındaki bütün iddialar da hakikat dışı suçlamalardır." diye konuştu.

"BUKALEMUNLAR İÇİN AVANTAJLI BİR VASAT ORTAMI YARATIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Vatandaşla ilgili bir durum yok." söyleminin doğru olmadığını, düzenlemeyle, yargının alabileceği kararların yürütmenin emrine verileceğini savundu.

Özel, "Normal demokrasilerde ancak yargının alabileceği bir ihraç kararını, 'Yürütme verdi ve doğrudur. Bunun dışındaki herkes vatandaştır. Bu kişi vatandaş bile değildir, hakkını da arayamaz.' diyorsunuz. Bunun en büyük sakıncası hukuk güvencesinin ortadan kalkmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun, FETÖ ile mücadeleyi sulandıracağını öne süren Özel, "Yaratılan her mağdur, verilen her haksız karar, verilen her yandaşça karar, dönüp dolaşıp FETÖ'nün gerçek mensuplarını rahatlatıyor, kendisini orada veya burada renklendirerek gizleyen bukalemunlar için avantajlı bir vasat ortam yaratıyor." dedi.