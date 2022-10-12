Bu da istemediğimiz şeyleri kendimize çekmemizi sağlar. Ters çaba kuralı, tabii ki bilimsel bir yasa değil. Buna daha çok spritüel bir inanç olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak tam olarak bu konuyu anlatan bir deyimimiz var; korktuğum şey başıma geldi!