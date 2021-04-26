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Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler ilgi odağı oldu.

Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
AA

Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalle, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Kırmızı, sarı ve bordo renkleriyle çiçek açtıkları bölgelerde adeta renk cümbüşü oluşturan laleler yörenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Doğasever Aziz Saydut, AA muhabirine, her yıl onlarca kişinin ters laleleri görmek için kente geldiğini söyledi.

Lalelerin turizm potansiyeli olan önemli bir değer olduğunu anlatan Saydut, şunları kaydetti:

"Ters lalelerin ömrü çok az. Hüznün çiçeği olarak bilinen bu laleler bulundukları yerlerde inanılmaz bir manzara sunuyor ziyaretçilere. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na karşı mavi ve yeşilin bütün tonlarını görmek mümkün. Belki de baharın uyanışını en iyi burada görebiliyoruz. Yolu Van'a düşenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer."

Ters laleleri görmeye gelen Ercan Ulutaş da "Burası turizm açısından çok önemli bir yer. Her yıl binlerce insan buraya geliyor. Salgın nedeniyle bu yıl dışarıdan gelen olmadı ama yöre halkı bu fırsatı kaçırmıyor. Buraya gelenler, bu güzelliğe tanıklık edebiliyor. Ters laleler önemli bir değer, bunun korunması gerekiyor." dedi.

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