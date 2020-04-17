Tersanede bakımı yapılan katamaranda yangın çıktı (3) - ANTALYA

AA

Ramazan Taş'a ait Kum mevkisindeki tersanede bakımı yapılan katamaranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ulaştı. Tersanedeki işçiler de yangına müdahale etti.Söndürülen yangın katamaran ve 30 metrelik yolcu teknesinde hasara neden oldu.