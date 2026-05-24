        Terviye ne demek ve Terviye günün önemi nedir? Terviye gününün fazileti

        Kurban Bayramı öncesindeki dini günler arasında yer alan Terviye Günü, manevi anlamı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen Terviye Günü'nün ne anlama geldiği ve İslam'daki yeri yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle hac ibadetiyle bağlantılı olan bu özel günün fazileti, yapılabilecek ibadetler ve okunabilecek dualar merak konusu oldu. "Terviye ne demek, Terviye Günü neden önemlidir?" soruları sıkça aranırken, günün dini anlamına ilişkin detaylar dikkat çekiyor. İşte Terviye Günü hakkında merak edilenler…

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:19 Güncelleme:
        İslam dünyasında manevi değeri yüksek kabul edilen Terviye Günü, Kurban Bayramı öncesinde araştırılan dini konular arasında yer aldı. Hac ibadetinin başlangıç aşamalarından biri olarak kabul edilen bu özel gün, dua, ibadet ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilen zamanlardan biri olarak biliniyor. Özellikle “Terviye Günü nedir, ne zaman idrak edilir ve fazileti nedir?” soruları yoğun ilgi görüyor. Zilhicce ayının önemli günlerinden biri olan Terviye’nin anlamı ve dini önemiyle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

        TERVİYE NE DEMEK?

        Terviye kelimesi sözlükte "bir işi aceleye getirmeyip enine boyuna düşünmek, sulamak, suya kandırmak, rivâyet ettirmek" gibi anlamlara gelmektedir.

        TERVİYE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

        Terviye günü ise, Zilhicce ayının 8. günü, yani Kurban Bayramı arifesinden bir önceki gündür. Terviye hac menâsikinin ifasına başlanılan ilk gün olması bakımından önem taşır.

        Terviye gününde hacı adayları Arafat'a gitmek üzere Mekke'den Mina'ya doğru hareket ederler. Hacı adayları sıcak bir iklimde susuz bir sahayı kat edeceklerinden, genelde hazırlık olmak üzere kurban edecekleri hayvanlarını iyice sulayıp kandırdıkları için bu isim verilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
