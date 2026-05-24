Terviye ne demek ve Terviye günün önemi nedir? Terviye gününün fazileti
Kurban Bayramı öncesindeki dini günler arasında yer alan Terviye Günü, manevi anlamı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen Terviye Günü'nün ne anlama geldiği ve İslam'daki yeri yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle hac ibadetiyle bağlantılı olan bu özel günün fazileti, yapılabilecek ibadetler ve okunabilecek dualar merak konusu oldu. "Terviye ne demek, Terviye Günü neden önemlidir?" soruları sıkça aranırken, günün dini anlamına ilişkin detaylar dikkat çekiyor. İşte Terviye Günü hakkında merak edilenler…
TERVİYE NE DEMEK?
Terviye kelimesi sözlükte "bir işi aceleye getirmeyip enine boyuna düşünmek, sulamak, suya kandırmak, rivâyet ettirmek" gibi anlamlara gelmektedir.
TERVİYE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Terviye günü ise, Zilhicce ayının 8. günü, yani Kurban Bayramı arifesinden bir önceki gündür. Terviye hac menâsikinin ifasına başlanılan ilk gün olması bakımından önem taşır.
Terviye gününde hacı adayları Arafat'a gitmek üzere Mekke'den Mina'ya doğru hareket ederler. Hacı adayları sıcak bir iklimde susuz bir sahayı kat edeceklerinden, genelde hazırlık olmak üzere kurban edecekleri hayvanlarını iyice sulayıp kandırdıkları için bu isim verilmiştir.