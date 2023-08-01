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        Haberler Televizyon Terzi 3. sezon olacak mı? Netflix Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Terzi 3. sezon olacak mı? Netflix Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'in ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan yeni Türk dizisi Terzi'nin 3. yeni sezonu şimdiden gündem olmuş durumda. Ünlü yazar Gülseren Buğdaycıoğlu'nun öykülerinden uyarlanan ve gerçek bir hikaye olan Terzi'nin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 13:02
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        Başrolünü yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te son dönemin en sevilen yapımlarından biri konumunda bulunuyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin şimdiden merak edilen 3. sezonuna dair ilk detayları derledik!

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        TERZİ 3. SEZON OLACAK MI?

        İlk iki sezonundan hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Terzi dizisinin 3. sezonun olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

        Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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        TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

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        TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağatay Ulusoy - Peyami

        Şifanur Gül - Esvet

        Olgun Şimşek - Mustafa

        Salih Bademci - Dimitri

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        Berrak Tüzünataç - Cemre

        Ece Sükan - Suzi

        Engin Şenkan

        Evrim Alasya

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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