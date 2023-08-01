Haberler Televizyon Terzi 3. sezon olacak mı? Netflix Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Terzi 3. sezon olacak mı? Netflix Terzi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan yeni Türk dizisi Terzi'nin 3. yeni sezonu şimdiden gündem olmuş durumda. Ünlü yazar Gülseren Buğdaycıoğlu'nun öykülerinden uyarlanan ve gerçek bir hikaye olan Terzi'nin yeni sezonuna dair ilk bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 01.08.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.08.2023 - 13:02 facebook

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Başrolünü yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te son dönemin en sevilen yapımlarından biri konumunda bulunuyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin şimdiden merak edilen 3. sezonuna dair ilk detayları derledik!

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TERZİ 3. SEZON OLACAK MI? İlk iki sezonundan hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Terzi dizisinin 3. sezonun olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...