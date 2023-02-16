Tesbih namazı, insan hayatı boyunca bir kez de olsa kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili yarın eda edilecek. Kandilde tesbih namazı kılmak isteyen Müslümanlar "Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Diyanet tesbih namazı kılınışı...