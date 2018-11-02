Tescoma Zlin - MFK Karvina maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Tescoma Zlin, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü MFK Karvina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 24 puanlı Tescoma Zlin 5. sırada bulunuyor, MFK Karvina 11 puana sahip ve 14. sırada. Tescoma Zlin son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MFK Karvina, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 363 kodlu maçı oynayanlar; Tescoma Zlin galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, MFK Karvina galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Tescoma Zlin son hafta oynanan Sigma Olomouc maçında 2-0 yenildi.

MFK Karvina ise FK Baumit Jablonec maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 10 gol attı ve 6 gol yedi.

MFK Karvina, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda MFK Karvina 6 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ