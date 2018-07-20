Tescoma Zlin - Mlada Boleslav sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Tescoma Zlin ile Mlada Boleslav, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Ev sahibi Tescoma Zlin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mlada Boleslav son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tescoma Zlin kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Mlada Boleslav sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Tescoma Zlin önceki hafta Sigma Olomouc mücadelesinde 2-0 yenildi.

Mlada Boleslav, Bohemians 1905 karşılaşmaında 1-2 yenildi.

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