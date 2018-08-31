Tescoma Zlin - Pribram maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Tescoma Zlin ile Pribram, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Tescoma Zlin 13 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Pribram 8 puanda ve 9. sırada. Tescoma Zlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Pribram, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tescoma Zlin kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Pribram sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Tescoma Zlin önceki hafta Slavia Prague mücadelesinde 0-4 yenildi.

Pribram, Mlada Boleslav karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Pribram ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pribram, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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