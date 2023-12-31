Haberler Gündem TESELLİ İKRAMİYESİ | Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi

Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra amorti ve ikramiye kazanamayanlar teselli ikramiyesi rakamını merak edip araştırıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:36 facebook

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Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Bilet alan şans oyunu tutkunlarının gözü çekilişle ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Çekilişle en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte araştırılan sorunun cevabı...

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TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR? Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.