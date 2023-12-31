Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra amorti ve ikramiye kazanamayanlar teselli ikramiyesi rakamını merak edip araştırıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Bilet alan şans oyunu tutkunlarının gözü çekilişle ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Çekilişle en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte araştırılan sorunun cevabı...
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?
Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
31 ARALIK 2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU
Bu yıl teselli ikramiyesi 400 bin TL olacak. Toplamda 63 kişiye teselli ikramiyesi verilecek. Bununla birlikte toplam teselli ikramiyesi oranının 25 milyon 200 bin TL'yi bulması bekleniyor.